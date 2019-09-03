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Aşgın: “Kamışlıevler çamurdan kurtarılacak”

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şehrin değişik noktalarında çalışmalarını sürdürürken Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın çalışmaları inceledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Aşgın: “Kamışlıevler çamurdan kurtarılacak”

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şehrin değişik noktalarında çalışmalarını sürdürürken Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın çalışmaları inceledi, vatandaşlarla sohbet etti.

03 Eylül 2019 Salı 22:54
Aşgın: “Kamışlıevler çamurdan kurtarılacak”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Fen İşleri Müdürlüğü’nün devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şehrin değişik noktalarında çalışmalarını sürdürürken Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın çalışmaları inceledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Kamışlıevler, Bayat Mahallesi ve Çiftlik Çayırı sokaklarda devam eden çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kamışlıevler sokaklarda devam eden asfalt çalışmalarını inceleyen Aşgın’a vatandaşlardan da olumlu tepki geldi. Beraberinde mahalle muhtarı ümit patır ve birim amirleri ile inceleme yapan Aşgın’a mahalle sakinleri teşekkür etti. Yaklaşık 25 senedir mahallelerine hiç kimsenin gelmediğini belirten mahalle sakinleri, “Buralar çamur içerisindeydi. Otobüse binerken bile ayağımıza poşet bağlamak zorunda kalıyorduk. Allah sizden razı olsun” dediler.

Belediye Başkanı Aşgın göreve vatandaşa hizmet için geldiklerinin altını çizdi.  Kamışlıevler sokaklarda bir çocuk parkı ihtiyacının olduğunu da belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Önce mahalle sakinlerimizi çamurlu yoldan kurtaracağız. Daha sonra ise mahallemizde bir park olmadığını tespit ettik. Yerini belirlediğimiz bölgeye bir çocuk parkı yapacağız. Diğer mahallelerdeki çocuklar nasıl parklarda gülerek oynayarak büyüyorlarsa, bu mahallemizdeki çocuklarımız da oynayarak, gülerek, eğlenerek büyüyecek. Bundan sonra bizim bir ayağımız burada olacak” dedi.

“GÖZDEN IRAK OLAN ASLA GÖNÜLDEN IRAK DEĞİLDİR”

Bayat Mahallesi’nde de çalışmaların devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bayat Mahallesi bizim 15. mahallemiz. Burada da bir takım çalışmalara ihtiyaç vardı. Adayken Çorum’da kenar mahalle kalmayacak demiştik. Bütün mahallelerimize eşit ve adil olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gözden ırak olan asla gönülden ırak değildir. Önemli olan gönül yakınlığıdır.  Bayat mahalle muhtarımız bütün sorunları bizlere iletiyor bizde çözümü noktasında elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra ise Çiftlik Çayırı sokaklarda devam eden asfalt çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın asfalt çalışmasını sürdüren personele kolaylıklar diledi. (Haber Merkezi)

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