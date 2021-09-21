Aşgın: “Esnafımızın emrindeyiz”

Her fırsatta esnafa yönelik ziyaretlerini sürdüren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti MKYK Üyesi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş’la Kubbeli Caddesinde faaliyetlerini sürdüren esnafla hasbihal etti. Aşgın, tevazu samimiyet ve gayretle çalıştıklarını vurguladı.

Çorum esnafı ile sürekli istişare halinde olduklarını belirten Başkan Aşgın, “Esnafımızın görüşlerini, fikirlerini önemsiyor, ekonomimizin bel kemiği olan esnafımızı dikkate dinliyoruz. Tevazu, samimiyet ve gayretle şehrin dört bir yanında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu çalışmalarımızla birlikte toplumun tüm kesimleriyle sürekli olarak iletişim halindeyiz. Ekonomimizin bel kemiği olan esnafımızla da her fırsatta bir araya geliyor onların dertlerini dinliyoruz. Esnafımızın yüzü gülerse, toplumun büyük kesiminin yüzü güler. Bizler esnafımızın yüzünü güldürmek için elimizden gelen gayretleri gösteriyoruz. Esnafımızın emrindeyiz” dedi.

Başkan Aşgın, esnaf ziyareti esnasında karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti. Aşgın, vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirme isteklerini geri çevirmedi.