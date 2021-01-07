Aşgın, Çimento için yetki isteyecek

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Saat Kulesi’nde bir basın toplantısı düzenleyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 3 yıldır atıl durumda olan Çimento Fabrikası’nın 1384 dönümlük arsasını, üzerindeki su ve maden hakları ile birlikte satın alacaklarını ve konunun önümüzdeki günlerde Belediye Meclisi’ne geleceğini söylemişti.

Bu kapsamda Belediye Meclisi de yılın ilk toplantısını yarın (8 Ocak 2021 Cuma) saat 14.30’da Halil İbrahim Aşgın yönetiminde Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak olan toplantıda Belediye tarafından Çimento Fabrikası’nın satın alınması konusunda Başkan Aşgın’a yetki verilmesi konusu da görüşülecek.

5393 Sayılı Yasa’nın 20. maddesine istinaden bugün yapılacak olan toplantıda Denetim Komisyonu’na üye seçimi, 2021 yılında çalışacak sözleşmeli personel ve ücretleri, Azerbaycan’ın Fuzuli Şehri ile kardeş şehir olunması ve Belediye mülkiyetindeki kiralık taşınmazlardan Covid-19 pandemisi nedeniyle kira indirimi konuları da görüşülecek.

Belediye Meclis Toplantısı’nda ayrıca gayrimenkul satın alınması. Satışı, takas ve tahsisi ile bazı imar maddelerinin komisyona havalesi de ele alınacak.

(Haber Merkezi)