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Aşgın, can dostları kendi eliyle besledi

Çorum Belediyesi Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sokak hayvanlarına karşı şefkatini her fırsatta yansıtıyor.

Güncel 05.05.2021, 21:37
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Aşgın, can dostları kendi eliyle besledi

Yeni tip koronavirüs salgını döneminde uygulanmaya başlanan tam kapanma sürecinde Belediye ile birlikte Başkan Aşgın da sokak hayvanlarını ihmal etmiyor.
Başkan Aşgın son olarak Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi’ni ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 
Buradaki sahipsiz sokak hayvanlarını elleriyle besleyen Aşgın ziyaretle ilgili sosyal medya hesabın yaptığı paylaşımda şu görüşlere yer verdi; “Bakımevinde misafirimiz olan can dostlarımızı ziyaret ettik. Gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımızla birlikte tedavileri devam eden ve misafirimiz olan can dostlarımızı kendi ellerimizle besledik. Aşkla çalışıyoruz”


(Haber Merkezi)
 

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