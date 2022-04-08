Asgari ücret ile emekli aylığı yeniden masaya yatırılmalıdır”

Meltem Danışman Çınar’ın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Çorum programının günlerce gündemden düşmediğini hatırlatarak bu konudaki görüşlerini sorması üzerine Yolyapar şöyle konuştu:

KOMİKLİKLERE NE GEREK VAR?

“Sayın Bakan, Çorum’da güya 25 tesisin toplu açılışını yaptı. Bunların hangi tesisler olduğu da açıklanamadı. Zira, bir kısmının 3-5 yıldır faaliyette olan, bir kısmının da tesis denemeyecek esnaf işyerleri olduğu biliniyor. Bu komikliklere ne gerek var? Bakan gelir, sanayici ve iş insanlarıyla toplantı yapar, birkaç sanayi tesisini gezer, vermek istediği mesajları verir gider.”

“Bakan Bey, Çorum’un havalimanı talebini de ‘lüks’ diye nitelemiş. Bana göre ise, Trabzon Havalimanı’nın çok yakınındaki Rize’ye denizi doldurarak yapılan devasa, pahalı havalimanı lükstür. Uçuş garantili yapılıp milletin sırtına yük yapılan havalimanları, bittiği anda kapısına kilit vurulacak, verimli işletilme şansı sıfır olan havalimanları lükstür. Sanayileşen ve 2.6 milyar dolar ihracat rakamına ulaşan Çorum’a ise, anasının ak sütü gibi helaldir. Çorum, maalesef üvey evlat muamelesi görmeye devam ediyor.”

YUSUF AHLATCI’YA ALKIŞ

“Bakan’ın bu açıklamasının ertesi günü, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Bakan’ın sözünü kastederek, Çorumlu’nun talebine kimsenin lüks diyemeyeceğini söyledi. Bu memleketsever davranışını yürekten alkışladım. Bazı okurlamız da, Yusuf Ahlatcı’nın o toplantıda Bakan’ın yüzüne karşı neden bu tepkisini dile getirmediğini mesajlarıyla sordular. Ben de kendisine sordum; meğer o toplantıda yokmuş. ‘Orada olsaydım, mutlaka tepki verirdim’ dedi. Bizler, Çorum sanayi kenti olacaksa, mutlaka havalimanına sahip olması gerektiğine inanıyoruz ve bunun mücadelesini sonuna kadar vermekte de kararlıyız.”

ÇORUM, DÜNYANIN GÖZBEBEĞİ OLABİLİR

Meltem Danışman Çınar, Yolyapar’dan, Pera Palas’ta yapılan Puduhepa etkinlikleri lansmanı ile ilgili izlenimlerini paylaşmasını da istedi. Mehmet Yolyapar, tarihe ve Çorum’un kültür-turizm açısından gelişimine duyarlı olmayan bir kısım Çorumluların, Hitit uygarlığının önemini bir türlü kavrayamadıklarını belirterek şunları söyledi:

“Bu topraklar, barış, kadın-erkek eşitliği ve inançlara saygı gibi üç önemli insanlık değerinin anavatanı. Elindeki bu kozlarla Çorum, dünyanın gözbebeği olabilir, kültür turizmi adına altın çağına girebilir ve bu takdirde her bir Çorumlu’nun ekmeği de bir kat daha büyür. Çorum’un sahip olduğu tarih hazineleri, aslında altın madeni gibi bir şeydir. Buna tüm Çorumluları inandırabilsek, Çorum’un kaderi değişir. Bir yanda sanayi, diğer yanda ‘bacasız sanayi’ turizm…”

İSTANBUL’UN EN ÜST TABAKASI İLE BULUŞMA…

“Semrin Kaleli başkanlığındaki Çorum İş Kadınları Derneği, Demet Sabancı Çetindoğan başkanlığındaki Turkey ONE (Ortak Nesiller Entegrasyonu) Derneği ile 2022 yılını Puduhepa Yılı olarak değerlendirmek üzere harekete geçtiler. Pera Palas’taki buluşma da, Çorum’un, Türkiye’nin en üst tabakası ile buluşması gibiydi. Vali Çiftçi, Belediye Başkanı Aşgın, Rektör Öztürk ve sponsorlardan Ahmet Ahlatcı’nın katılımıyla, Çorum da bu projeye samimiyetle sahip çıktığını gösterdi.”

İLBER ORTAYLI DA ÇORUM’A GELECEK

“Yaşayan efsane İlber Ortaylı da dahil, Türkiye’nin bu en seçkin insanları, Haziran’da Çorum’a gelecekler. Çorum iyi bir organizasyonla Puduhepa’yı, Hattuşa’yı ve Çorum’un tarih zenginliklerini Türkiye’ye duyurabilirse, önemli bir eşiği aşmış olacak. Hemşehrilerimi, bir kez daha Çorum’un sahip olduğu değerleri iyi anlamaya, benimsemeye ve dünyaya tanıtmak üzere elini taşın altına koymaya çağırıyorum.”

Meltem Danışman Çınar, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu “Kim Milyoner Olmak İster” Yarışma Programında, Çorum’un Samsun, Eskişehir ve Adana’dan daha fazla ihracat yaptığı gerçeğinin tüm Türkiye’ye duyurulduğunu hatırlatarak, “Hepimiz büyük gurur duyduk” dedi. Mehmet Yolyapar, bu konuda şöyle konuştu:

ÇORUM’UN ŞANSI AHMET AHLATCI

“Yıllık 5 milyar doların üzerindeki ihracatı ile Ahmet Ahlatcı harikalar yaratıyor. Makina imalat ve döküm sektörleri başta olmak üzere, Çorum sanayiinin ihracatı da yıldan yıla artıyor. Çorum’un sık sık yazdığım fitne, fesat ve haset alışkanlığı olmasa, Ahlatcı’nın olağanüstü büyümesi Çorum’un sanayileşmesi ve büyümesi açısından da lokomotif işlevi görür. Yine sık sık dile getirdiğim gibi, yerine göre bir işadamı, bir kentin kaderini değiştirebilir. Çorum’un bu anlamdaki şansı Ahmet Ahlatcı’dır.”

HACI BEKTAŞ KÜLTÜR MERKEZİ İMECESİ

Yolyapar, Hacı Bektaş Veli Vakfı Kültür Merkezi’nin hafriyatına başlanması ile ilgili soruyu yanıtlarken de, “Çorum’un sosyal ve kültürel kurumlarını güçlendirmek, daha yaşanabilir bir Çorum için çok önemlidir. Hacı Bektaş Vakfı’nın kültür merkezi de bu bakımdan önemli bir işlevi yerine getirecektir. Dolayısıyla tüm Çorum’un bu imeceye katılması gerekir. Arsanın satın alınması için yurt içinden-dışından destekler sağlandığı gibi, inşaat aşamasında da, kamu kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, mesleki ve sivil toplum kuruluşlarının, Çorum’un birlik ve beraberliği adına desteklerini esirgememeleri gerekiyor.” dedi.

VELİPAŞA HANI BÜYÜK BİR KAZANIM

Meltem Danışman Çınar’ın “Velipaşa Hanı’ndaki Ramazan etkinlikleri” ile ilgili değerlendirmesini sorması üzerine de Mehmet Yolyapar şu ifadeleri kullandı:

“Velipaşa Hanı, Cumhuriyet’in ilk yıllarında pek çok ünlünün de kalmış olması nedeniyle, ayrıca bir tarihi değer taşıyor. Bu konuda Ali Alakoç kardeşim yardımcı olabilir; orada kalan ünlülerle ilgili bir kitabe de hazırlanabilir. Benim hep “Kültür İnsanı” olarak nitelediğim Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Şevket Erzen kardeşimle birlikte bizi gezdirdi. Restorasyonu tek kelimeyle şahane olmuş. Saat Kulesi civarının düzenlenmesi, Kale’den Saat Kulesi’ne kültür yolu ve Velipaşa Hanı…Çorum için çok büyük kazanımlar olacak. Başkan Aşgın, gerçekten benim de hayallerimi gerçekleştiriyor, minnet borçluyum.”

(Haber Merkezi)