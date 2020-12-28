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Asgari ücret 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." dedi.

Güncel 28.12.2020, 12:45 28.12.2020, 12:49
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Asgari ücret 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını yaptı.

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. 

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da "Belirlenen net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır." ifadelerini kullandı.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol ise "Komisyon, çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor koşullarda kararını verdi." şeklinde konuştu.

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