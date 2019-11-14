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“Asfaltta 50 bin tona ulaştık”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirterek, sezonun başlamasından bu zamana kadar 50 bin tona yakın asfalt serildiğini söyledi.

“Asfaltta 50 bin tona ulaştık”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirterek, sezonun başlamasından bu zamana kadar 50 bin tona yakın asfalt serildiğini söyledi.

14 Kasım 2019 Perşembe 01:11
“Asfaltta 50 bin tona ulaştık”

Şehrin tamamında gidilmedik mahalle bırakmadıklarını dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, asfalt sezonun kapanmasına kısa bir süre kaldığını bu süre içerisinde de çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti. Mahalle muhtarları ile sürekli istişareler yaptıklarını kaydeden Aşgın, “Göreve geldiğimizde Muhtarlıklar Müdürlüğümüzü kurduk. Bu müdürlüğümüzü kurmamızdaki amaç mahallelerde yaşanılan ihtiyaçları daha erken tespit etmekti. Bu zamana kadar bunun meyvelerini de aldık. Asfalt sezonunun başlaması ile birlikte ekiplerimiz şehrin tüm mahallelerinde çalışmalar yaptılar ve çalışmalarını da sürdürüyorlar. Bu zamana kadar 50 bin ton asfalt serimi yaptık. Sezonun tamamlanmasına çok kısa bir süre kaldı. Bu süre içerisinde 10 bin ton daha asfalt yermeyi planlıyoruz. Hava şartlarına bağlı olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bahçelievler’den Mimar Sinan’a, Kale Mahallesi’nden Buharaevler’e, Kunduzhan Mahallesi’nden Çöplü Mahallesi’ne kadar nerede hangi çalışmaya ihtiyaç varsa aşkla çalışmaya, hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)

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