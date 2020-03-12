Asenalar, Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

Turgut Özel Belediye Konferans Salonu’nda Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanlığı Asena Teşkilatı tarafından düzenlenen programa Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Orhan Tosik, Yöneyim kurulu üyeleri ve çok sayıda ülkücü katıldı.

“TÜRK DEVLETLERİNDE KADIN VE ERKEK EŞİT HAKLARA SAHİPTİ”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan programın açılış konuşma yapan Asena Birim Başkanı Gizem Ülkü Kalemoğlu, “Türk kadınının geçmişi, bugünü ve geleceğini yad eden Asena teşkilatımıza ve bu anlamlı programda bizleri yalnız bırakmayan değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Türk toplumunda kadının saygın bir yeri olduğunu ifade eden Kalemoğlu, “Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde kadın ve erkek eşit haklara sahipti. Devlet yönetiminde, hakanların yanında hatun adı verilen eşleri de söz sahibiydi. Kadınlar ata binip ok atar, top oynar, güreş gibi ağır sporlar yapar ve savaşlara katılırlardı. Toplumda tek eşlilik prensibine bağlı kalınır, ev eşlerin ortak malı sayılırdı. Namus ve iffete büyük bir önem verilirdi” şeklinde konuştu.

“KADIN BİZDE, CENNETİN AYAKLARININ ALTINA SERİLDİĞİ ANADIR”

Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Orhan Tosik de kadının Türk ulusunda, cennetin ayaklarının altına serildiği ana, bacı ve yar olduğunu dile getirerek “Kadın bizde Tomris Katun'dur, Nene Hatun'dur, Kara Fatmadır, Şerife Bacı'dır. Kadın sütüm sana helal olmaz saldırmazsan düşmana diyen, hakiki kahramandır. Evladını şehit verip, Bir evladım daha var vatan için o da feda olsun diyen vakur ve mağrur duruşun adıdır kadın” dedi.

Türk Kadının Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Tosik, “Dünyayı güzelleştiren, nesiller yetiştiren, Allah'ın en güzel surette yarattığı kutlu varlıktır kadın. Şefkat eli, sevgi seli, varlık sebebidir kadın. Cesaretini Süyün Bike'den, Tomris'ten, iffetini Hz. Fatıma annemiz, sadakati Hz. Hatice validemizden almış olan Türk kadını... Analarımız, bacılarımız, kız kardeşlerimiz evlerimizin nazenin birer çiçeği, başlarımızın tacıdır. Başta şehit anaları olmak üzere asil Türk kadınının Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Ne mutlu kahramanlar yetiştiren yiğit Türk kadınına” dedi.

Şiirlerin okunduğu program “Kadın Cinayetleri” adlı oratoryo gösterimi ile sona erdi.

Program sonunda, Çorum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Orhan Tosik, Asenalara çiçek verdi. (Haber Merkezi)