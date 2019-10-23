Aşçılık öğrencilerine tavsiyelerde bulundular

Söyleşiye Karadeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çakıcı, Çorum Aşçılar ve Pastacılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Taşpakon Kadın Kolları Temsilcisi Ece Danacı ve

Çorum Aşçılar Ve Pastacılar Derneği üyesi Taşpakon Gençlik Kolları Temsilcisi Tarık Çakıcı katıldı

Geçen yıl açılan iki yıllık ön lisans programında öğrenim gören aşçılık bölümü öğrencileri ile mesleğin dünyada ve Türkiye'de geldiği yer, aşçılık mesleğinin gelişimi, zorlukları, iyi bir kariyer yapabilmek için gerekli olan yol ve yöntemler hakkında öğrencilerle bilgi alışverişi de bulunulurken; Türk mutfağının dünya çapında tanınması için yöresel ürünler ve otantik gastronomiye yönelik çalışmalar yapılması bu yönde araştırma yapılması ve Anadolu mutfak kültürünün dünya gastronomisine ışık tuttuğu Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, başta olmak üzere tüm coğrafi bölgelerin kendine has bir yemek kültürü olduğu dile getirildi. Aşçılık Meslek Yüksekokulu’nda eğitimlerin devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, öğrencilere yarışmalara katılmaları ve kendilerini pratik olarak geliştirmeleri tavsiyesinde bulunuldu. (Haber Merkezi)