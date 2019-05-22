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Aşçılık öğrencileri iftar hazırladı

Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu’nda Aşçılık Programı bölüm başkanı Öğretim Görevlisi Remzi Bilgili şefliğinde Aşçılık Programı öğrencilerinin yüksekokul yemekhanesinde hazırlamış olduğu menü ile iftar programı düzenlendi. Programa Alaca Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Yüksekokul Müdürü Bahat Comba, akademik-idari personelimiz ve öğrencilerimiz katıldı. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencisi İbrahim Dülger'in okumuş olduğu dua ile program sona erdi. (Haber Merkezi)

Aşçılık öğrencileri iftar hazırladı

Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu’nda Aşçılık Programı bölüm başkanı Öğretim Görevlisi Remzi Bilgili şefliğinde Aşçılık Programı öğrencilerinin yüksekokul yemekhanesinde hazırlamış olduğu menü ile iftar programı düzenlendi. Programa Alaca Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Yüksekokul Müdürü Bahat Comba, akademik-idari personelimiz ve öğrencilerimiz katıldı. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencisi İbrahim Dülger'in okumuş olduğu dua ile program sona erdi. (Haber Merkezi)

22 Mayıs 2019 Çarşamba 01:39
Aşçılık öğrencileri iftar hazırladı
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