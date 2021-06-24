Aşçılar için belgelendirme ve test merkezi kuruluyor

Çalıştaya davet edilen isimlerden birisi olan Karadeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Yöneyim Kurulu Başkanı Rasim Çakıcı, Türkiye genelinden aşçı, öğretmen, öğretim görevlisi ve meslek oda başkanlarından oluşan 15 kişilik bu ekibe Çorum’dan dâhil ediliyor olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Gerçek meslek erbabı ustaların mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları için böyle bir çalışma yapıldığını kaydeden Çakıcı, “Gerçek manada usta olan kişiler yapılacak sınavlar sonunda mesleki yeterlilik belgesi alarak iş yaşamında daha çabuk iş ve kariyer sahibi olacaktır” dedi.

Hali hazırda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarca (halk eğitim -çıraklık eğitim -meslek liseleri) tarafından verilen diploma ve belgelerin Avrupa ve dünya ülkelerinde akredite olmadıkları için geçerliliğinin bulunmadığını belirten Çakıcı, Avrupa Birliği hibe programı kapsamında Ankara'da kurulacak olan belgelendirme ve test merkezinin meslek mensupları için önemli bir atılım olacağını söyledi. (Haber Merkezi)

