Asbestli içme suyu şebekesi polietilen ile yenileniyor

Kent'te hizmet için yola çıktıkları günden beri tek dertlerinin daha müreffeh bir Çorum olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bir yandan şehri imar ederken diğer yandan da gönülleri ihya etmenin gayretiyle hemşehrilerimizin yaşam standartlarını nasıl daha da yukarı çıkartabiliriz, onların hayatlarını nasıl kolaylaştırabiliriz diye düşünüyoruz. Tabi bunların hepsi gönül bağı kurmakla alakalı biz bu şehre sevdalıyız, hemşehrilerimize muhabbet duyuyoruz. İşin temeline bu muhabbeti koyunca belediyecilik hizmetlerimizi de aşkla yapıyoruz” dedi.

'30 bin metre içme suyu hattı yenilenecek'

Son birkaç yılda çeşitli doğa olaylarının yanı sıra kuraklık gibi bir problemle de karşı karşıya kalındığını hatırlatan Belediye Başkanı Aşgın, “Şehrimiz içme suyu kaynakları noktasında en kritik iller arasında. Bu gerçeği göz önünde tutarak yeni içme suyu kuyuları arayışına girdik ve bulduğumuz içme sularını şehir şebekesine bağladık. Bir gün dahi kuraklık sebebiyle su kesintisine gitmedik, su sıkıntısını hemşehrilerimize yansıtmadık. Su kaynaklarımızın iyi kullanılması noktasında eskimiş asbestli içme suyu hatlarında oluşan patlak ve kaçakların önüne geçmek için belediye olarak bir seferberlik başlattık. 2021 yılına kadar 38 bin metre içme suyu hattını daha sağlıklı ve daha dayanıklı olan polietilen borularla yeniledik. 2021 yılı içerisinde 30 bin metre içme suyu hattı yapım hedefi koyduk ve şu ana kadar bu hedefin 24 bin metresini gerçekleştirdik. Yılsonuna geldiğimizde bir kısmı yeni yerleşim yerlerine döşenen toplamda 68 bin 622 metre polietilen içme suyu hattını şehrimize kazandırmış olacağız.” şeklinde konuştu.