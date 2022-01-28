Asayiş ekipleri 77 aranan şahsı yakaladı

ÇORUM Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında toplam 77 kişiyi yakaladı.

Kasten öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, yaralama, silahla yağma, gibi çeşitli suçlardan aranan ve 4 ile 23 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 77 kişiyi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 77 kişiden 40’ı tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.(Yusuf ÇINAR)

