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Aşağı Sanayi içinden Millet Bahçesi’ne uzanan yeni yol

Çorum Belediyesi, Aşağı Sanayi içinden Millet Bahçesi’ne yeni yol açıyor.

Aşağı Sanayi içinden Millet Bahçesi’ne uzanan yeni yol

Çorum Belediyesi, Aşağı Sanayi içinden Millet Bahçesi’ne yeni yol açıyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 21:20
Aşağı Sanayi içinden Millet Bahçesi’ne uzanan yeni yol

Belediye ekipleri tarafından Aşağı Sanayi Sitesi Çelik 5. Sokak’ta başlatılan yol genişletme çalışmaları tamamlandığında geçtiğimiz ay adı Millet Bahçesi olarak değiştirilen Kent Park’a bağlantıyı sağlayacak.

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Aşağı Sanayi Çelik 5. Sokak’ta yol genişletme çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, genişletilen yolda dolgu işlemlerine başlandığını vurguladı.

Başkan Aşgın, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımda “Millet Bahçesi'ne de bağlanan yolumuzu kısa süre içerisinde hizmete açacağız” şeklinde görüşlerini ifade etti.

(Volkan SINAYUÇ)

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