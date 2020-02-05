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Aşağı Sanayi'de altyapı çalışmaları sürüyor

Çorum Belediyesi, Aşağı Sanayi'de altyapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Aşağı Sanayi'de altyapı çalışmaları sürüyor

Çorum Belediyesi, Aşağı Sanayi'de altyapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

05 Şubat 2020 Çarşamba 21:10
Aşağı Sanayi'de altyapı çalışmaları sürüyor

Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Aşağı Sanayi’de altyapı çalışmalarına devam ediyor. İlk olarak imar planına göre revize edilen kanalizasyon hatlarını Tarım Caddesi’ne bağlama çalışmalarına başladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Ekiplerimiz hava koşulları izin verdiği sürece ve iş yerlerinin durumuna göre çalışmalarını sürdürüyor. Biz burada altyapı çalışmalarının yanı sıra kayıp baca kapaklarını da buluyor ve yol kotuna çıkarıyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

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