“Artık muhalefette olmak istemiyoruz”

Tarımda yaşanan sorunları görmek üzere memleketine geldiğini belirterek yaptıkları hazırlıkların boş olmadığını belirten Ali Haydar Hakverdi; “Daha öncesinde de oy alamadığımız veya düşük oy aldığımız 40 il belirlemiştik ve her ile 3 veya 4 vekil birlikte gittik. O ilin dertlerini dinledik. O ilin dinamikleriyle bir araya geldik. Partimize soğuk bakan vatandaşlarla bir araya geldik ve onların önerilerini topladık. İki kez gitmiştik. Dünyayı etkileyen koronavirüs salgınından önce üçüncü kez gidecektik. Bu sefer de tarımla ilgili bir görevlendirmeyle sahaya indik” diye konuştu.

Özellikle tarımla uğraşan şehirlerde son dönemde yaşanan ekonomik kayıplar ve sorunlara çözüm önerilerini dinlediklerini ifade eden Milletvekili Hakverdi sözlerini şöyle sürdürdü: “CHP yerel seçimden önce ciddi anlamda sahaya inmişti. Sahada vatandaşla bir arada olması koronavirüsle beraber ara verilmesine rağmen şimdi yeniden başladı. Biz iktidara hazırlanıyoruz. Biz artık muhalefet olmak istemiyoruz. Vatandaşın derdiyle dertleniyoruz, çözüm önerilerini alıyoruz ve iktidar olduğumuzda da sorunlarını çözmeye söz veriyoruz. O yüzden buradayız. Partimizle, örgütümüzle birlikte iktidara hazırız. Artık muhalefet olmak istemiyoruz”

(Haber Merkezi)