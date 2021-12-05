Arslan Emektar’ı kaybettik

ÇORUM HABER eski köşe yazarlarından emekli öğretmen Arslan Emektar hayatını kaybetti.

Kuşsaray Köyü’nden gelme, köyün ilk muhtarlarından Veli Emektar’ın oğlu, Veli, Necla ve Süheyla’nın babaları olan emekli öğretmen Arslan Emektar 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Arslan Emektar’ın cenazesi yarın (6 Aralık 2021 Pazartesi) saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde yapılacak olan törenin ardından merkeze bağlı Kuşsaray Köyü’nde sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

