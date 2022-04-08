Arslan Cindiloğlu’nun babası, Selim Tosun’un kayınpederi vefat etti
Çorum’un tanınmış simalarından Arslan Cindiloğlu’nun babası, Selim Tosun’un kayınpederi “Hacı Derviş” lakaplı Mehmet Zeki Cindiloğlu (92), bugün saat 15.30’da evinde hayatını kaybetti.
Güncel 08.04.2022, 20:20
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Solmaz Cindiloğlu’nun eşi, Arslan Cindiloğlu, Nesrin Kırış, Nuriye Tosun, Nuran Helimoğlu ve Nurcan Kapısız’ın babaları, Selim Tosun’un kayınpederi, Golonya’nın kurucusu ve sahibi Ali İlker Tosun’un dedesi olan Mehmet Zeki Cindiloğlu’nun cenazesi, yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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