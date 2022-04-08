Arslan Cindiloğlu’nun babası, Selim Tosun’un kayınpederi vefat etti 

Solmaz Cindiloğlu’nun eşi, Arslan Cindiloğlu, Nesrin Kırış, Nuriye Tosun, Nuran Helimoğlu ve Nurcan Kapısız’ın babaları, Selim Tosun’un kayınpederi, Golonya’nın kurucusu ve sahibi Ali İlker Tosun’un dedesi olan Mehmet Zeki Cindiloğlu’nun cenazesi, yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

