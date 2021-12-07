Armor Isı Transfer, özel birey personelini unutmadı

Çorum’da Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdüren Armor Isı firması engelli çalışanlarını unutmadı.

Oto radyatör işi ile tanınan Armor Isı Transfer firması yönetici ve çalışanları 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile düzenlenen programda kendi personeli olan özel bireylerin gününü kutladı. Alınan bilgiye göre firma Engelliler Günü’nde üretim hattında çalışan, hiçbir engel tanımayıp tüm takım arkadaşlarıyla birlikte hayata sımsıkı tutunan özel birey çalışanı için kutlama düzenledi.

Engelli personele günün anısına hediyesini takdim eden Armor Isı Transfer Fabrika Üretim Yönetmeni Necmettin Develi yaptığı açıklamada; “Sanayi sektöründe bir çok firmada çalışan engelli çalışanlar mevcut. Onlarda aynı özveri ile üretime katkı sağlıyorlar. Kendilerini eksik değil daha güçlü hissetmelerini firma olarak önemsiyoruz. Benzer uygulamaların Çorum sanayisinde yaygınlaşması ve örnek teşkil etmesini temenni diliyorum” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

