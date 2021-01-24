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Arinna Arabuluculuk Merkezi hizmete giriyor

Çorum’un üçüncü arabuluculuk merkezi Arinna, yarın (25 Ocak 2021 Pazartesi) saat 15.00’de yapılacak basın açıklamasıyla, Adalet Sarayı arkasındaki yerinde hizmete girecek.

Güncel 24.01.2021, 18:23
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Arinna Arabuluculuk Merkezi hizmete giriyor

Arinna Arabuluculuk Merkezi, Av.Aslı Kerman, Av.Hande Güllü, Av.Altay Uçar, Av. Sezer Şahin, Av. Doğan Öksüz, Av. Gazi Atmaca, Av. Kasım Özarslan, Av.Uygar Gökgöz ve Av. Vahap Uz tarafından kuruldu. (Haber Merkezi)

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