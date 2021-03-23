Arifegazililer yağlık ayçiçeği ekecek

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Arifegazili köyünde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musab Altun, “İlçemiz Arifegazili Köyü Muhtarlığı ve Çiftçilerimizin isteği üzerine köyümüzde İlçe Müdürlüğümüz personelleri tarafından çiftçi eğitim çalışmaları kapsamında yağlık ayçiçeği ekimi ve hasadı hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu ve sunum yapıldı. Ayrıca Ditap programı hakkında Tarsim Kuraklık Sigortası Hayvancılığın geliştirilmesi ile Yem Bitkilerinin Ekimi destekleri hakkında bilgiler verildi. Arifegazili Köyümüz çiftçilerinin nadas bıraktıkları alanlarda yağlık ayçiçeği ekimi yapacak olması köyümüze hayırlı olsun” dedi.



(Haber Merkezi)

