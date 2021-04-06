Arif Gökdere vefat etti

Çorum Belediyesi personellerinden Halil Gökdere’nin babası Arif Gökdere hayatını kaybetti.

Jandarma Muhafız merhum Şakir Gökdere ve Çorum Belediyesi personellerinden Halil Gökdere’nin babası Arif Gökdere’nin vefatı, ailesi ve yakınlarını büyük üzüntüye sevk etti.

Arif Gökdere’nin cenazesi saat 15.00’te Laçin İlçesi’ne bağlı Gözübüyük Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

