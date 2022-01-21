Araştırmacı Hasan İpek’in yazısı “Bilim ve Gelecek”te yayınlandı
Güncel 21.01.2022, 23:26
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Çorumlu araştırmacı-yazar Hasan İpek’in “Bilimin ışığında elde edilen teoriler” başlığı adı altındaki bilimsel makalesi, Türkiye’nin popüler bilim dergilerinden Bilim ve Gelecek’in 210’uncu sayısında yayınlandı.
Daha önce “Kral Murşile Aynası” isimli tiyatro oyun kitabı Can Yayınları tarafından basılan, devamında ise Alevi-Bektaşi ozanlarından Dedemoğlu’nun hayatını anlattığı 200 sayfalık “Ozan Dedemoğlu Olayı ve Ardıç Tekkesi” ile kendi köyü olan Alaca’ya bağlı Külah Köyü’nü anlattığı 432 sayfalık Geçmişiyle Dünüyle Hele de Külah” isimli kitapları basılan İpek’in çok sayıda öykü ve şiiri de çeşitli yarışmalarda ödül almıştı.
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