Arasta esnafı ile hasbıhal

Çorum’da bir dizi ziyaret ve toplantılara katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarihi Çöplük Çarşısı ve Arasta’da esnafı ziyaret ederek sohbet etti.

Beraberinde milletvekilleri, genel merkez temsilcileri ve parti yöneticileri ile birlikte esnafı ziyaret ederek hayırlı işler, bol kazançlar, aydınlık günler dileyen Kılıçdaroğlu, esnafın ve halkın sorun ve taleplerini dinledi.

Yoğun ilgi ve sevgi gösterileri ile karşılaşan Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çekindi.

Esnafla birlikte leblebi-çay sofrasında bir araya gelen Kılıçdaroğlu, daha huzurlu, daha gelişmiş ve kalkınmış bir ülke için, işsizlik, hayat pahalılığı gibi temel sorunların çözümü için yetki ve destek istedi. (Yusuf ÇINAR)