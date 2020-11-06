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Arasta'da sokak sağlıklaştırma yapılacak

Tarihi Ayakkabıcılar Arastası, Dikiciler Arastası ve çevresindeki sokaklardaki bazı adalarda "sokak sağlıklaştırılması" yapılacak.

Güncel 06.11.2020, 23:23 06.11.2020, 23:36
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Arasta'da sokak sağlıklaştırma yapılacak

Belediye Meclisi’nin dünkü toplantısında konuyla ilgili bilgi veren Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum merkezde bulunan Çöplü Arastası, Dikiciler Arastası ve çevresinde sokak sağlıklaştırma projesi yaptırılması için 07.01.2019 tarih ve 335 sayılı karar ile Belediye Meclisi’nden izin alındığını anımsatarak, “Söz konusu proje tamamlanmış olup, yapım işlerine başlanmış durumdadır” dedi.

Saat Kulesi çevresinde bulunan 370 ada, 391 ada ve 429 adada tamamı Belediye bütçesinden karşılanmak üzere sağlıklaştırma uygulaması yapılmasına karar verildiğini belirten Yağbat, Aralık ayı sorunda veya Ocak ayı başında esnafla bir istişare toplantısı düzenleyerek, çalışmaların yol haritasının buna göre belirleneceğini dile getirdi.

Yağbat, sokak sağlıklaştırma projesinin tamamlanmasıyla birlikte Arasta’nın güzel bir görünüme kavuşacağını da sözlerine ekledi.

İlgili gündem maddesi oybirliğiyle kabul edildi. (Haber Merkezi)

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