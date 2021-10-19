Arap Keşçi için yıldönümü yemeği

Çorum S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Keşçi’nin babası Arap Keşçi’nin ölüm yıldönümünde yemek verildi.

19 Ekim 2020 tarihinde hayatını kaybeden Arap Keşçi, vefatının sene-i devriyesinde ailesi ve sevenleri tarafından unutulmadı. Arap Keşçi için doğup büyüdüğü merkeze bağlı Çanakçı Köyü’nde yıldönümü yemeği verildi.

Çanakçı Köyü Cemevi’ndeki yemeğe Çorum S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi yöneticilerinin yanısıra Keşçi ailesi ve köy halkıyla davetliler katıldı. (Haber Merkezi)

