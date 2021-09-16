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Arap Ali Serbes vefat etti

Arap Ali Serbes 92 yaşında hayatını kaybetti.

Güncel 16.09.2021, 18:59
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Arap Ali Serbes vefat etti

Emekli Teminal Zabıta Mustafa Şahin’in kayınpederi, Nüsket Şahin, İlhan Serbes, Abdurrahman Serbes, Hüseyin Serbes, Mine Aktaş, Zülfi Soypas’in babaları Arap Ali Serbes hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi 12.30’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndan alındıktan sonra Hamdiköy’de toprağa verildi. 
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
 

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