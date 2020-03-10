“Aranıza fitne ve fesat sokmayın”

Selma Argon, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı” konulu konferansta Çorumlu öğrencilerle bir araya geldi.

Selma Argon konferansında kısaca şunlara değindi; “Dedem Çanakkale ' de düşmanı yendiğimizi öğrendikten sonra hıçkıra hıçkıra ağladı, sabahlara kadar şükür namazı kıldı. Allah'ım bu destanı yazmadan canımı alma diye yalvarmış." Argon öğrencilere hitaben, Asımın nesli topla tüfekle yıkılmaz. Ama fitne ve fesatla yıkılırız. Aranıza fitne, fesat sokmayın. Sizler ilime ve irfana önem verdikçe, ülkemiz gelişir ve bağımsızlığımız korunur.”

Konferansın ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, yazar Selma Argon’a hitaben yaptığı konuşmada; “Bize İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy 'u bu kadar candan ve samimi bir üslupla anlattığınız için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Sarı daha sonra ise Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un torunu yazar Selma Argon’a plaket ve çiçek takdiminde bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)