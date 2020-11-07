Araçlarında uyuşturucu bulunan 3 kişi gözaltına alındı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Güncel 07.11.2020, 20:50
137
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekiplerin, Merzifon-Çorum kara yolunda durdurduğu araçta 36,6 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Araçtaki E.K, O.D. ve C.S. gözaltına alındı.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
9°
az bulutlu
Namaz Vakti 07 Kasım 2020
|İmsak
|05:44
|Güneş
|07:10
|Öğle
|12:29
|İkindi
|15:12
|Akşam
|17:37
|Yatsı
|18:58