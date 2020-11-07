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Araçlarında uyuşturucu bulunan 3 kişi gözaltına alındı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Güncel 07.11.2020, 20:50
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Araçlarında uyuşturucu bulunan 3 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin, Merzifon-Çorum kara yolunda durdurduğu araçta 36,6 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Araçtaki E.K, O.D. ve C.S. gözaltına alındı.

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