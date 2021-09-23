“Araç sahibi olmak artık çok kolay”
Gülüstan TIR ve Dorse Pazarlama Firması Sahibi Satılmış Gülüstan, 15 yaşına kadar (2007 model dahil) bütün binek ve hafif ticari araçlara, anlaşmalı oldukları bankalardan % 1.55 ile 2.20 arasında faiz oranları ile, 24-36 ay vadeli kredi temin ettiklerini bildirdi.
Güncel 23.09.2021, 22:40
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Kendilerinin araç satmadıklarını, aracı müşterinin bulduğunu, böylelikle galerici esnafa da kolaylık sağlamış olduklarını anlatan Satılmış Gülüstan, araç kasko bedelinin % 70’i kadar kredi kullanılabildiğini vurgulayarak, “Kefil yok, gelir belgesi yok. Alıcının icralık açık dosyası olmasın yeter” diye konuştu. (Aliye ÖNCEL)
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