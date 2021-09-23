“Araç sahibi olmak artık çok kolay”

Kendilerinin araç satmadıklarını, aracı müşterinin bulduğunu, böylelikle galerici esnafa da kolaylık sağlamış olduklarını anlatan Satılmış Gülüstan, araç kasko bedelinin % 70’i kadar kredi kullanılabildiğini vurgulayarak, “Kefil yok, gelir belgesi yok. Alıcının icralık açık dosyası olmasın yeter” diye konuştu. (Aliye ÖNCEL)

