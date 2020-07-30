Apaydın: “Trafikte saygı unutulmamalı”

Kurban Bayramı vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınlayan TŞOF Başkanı Apaydın; “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle bu yıl diğer Kurban Bayramlarından farklı bir şekilde sosyal mesafe kurallarına uyduğumuz, sevdiklerimizle aramızda fiziki mesafeler olmasına rağmen gönüllerimizin bir olduğu bir bayram geçireceğiz” dedi.

Dünyaca zor günler geçirdiğimiz bu dönemde, insanları birbirine yakınlaştıran, sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendiren bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunun yaşandığını belirten Fevzi Apaydın, “Bayram vesilesiyle birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin daha da güçlenmesini diliyorum. Ailelerimize, dostlarımıza, komşularımıza ve büyüklerimize bayram sevinci içinde nice güzel günler temenni ediyorum. Tüm Müslümanların Kurban Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, kurbanlarınızın makbul ve kabul olmasını diliyorum. Kurban Bayramı’nda seyahate çıkacak olanların ise trafikte her zamankinden çok daha dikkatli olmalarını, trafik kurallarına uymalarını, aşırı hızdan kaçınıp emniyet kemerleri takmalarını öneriyorum. Bayram sevincimizin kursağımızda kalmaması için hepimiz trafikte üzerimize düşen görevi yerine getirelim. En önemlisi trafikte hiçbir zaman saygıyı unutmayalım ve trafikte te kazaların olmadığı bir bayram yaşayalım” diye konuştu.

(Haber Merkezi)