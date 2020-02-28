Apaydın: “İçimiz yanıyor”

Sınır ötesinde bir aydın ülkemizin güvenliğini korumaya çalışan, bizlerin huzur ve güvenle yaşayabilmemiz için canlarını ortaya koyan askerlerimize önceki gece hain bir saldırı yapıldığını hatırlatan Fevzi Apaydın yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi:

“Resmi açıklamaya göre 33 Mehmetçiğimiz şehit oldu. Her birimizin içi yandı. Şoför camiası olarak, bundan önce de bundan sonra da alınan ve alınacak olan tüm kararlarda devletimizin yanındayız. Askerlerimizin ayağına taş değmesin. Biliyoruz ki acılı ailelerin bir nebze de olsa içini soğutacak haberler gelecek. Yaralı askerlerimize acil şifalar, şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun”

(Haber Merkezi)