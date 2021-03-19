Açıköğretim Fakültesi öğrencileri yeni dönem kayıtlarından sonra şimdi de bahar dönemi sınav tarihleri merak etmekte. Geçtiğimiz günlerde Fakülte tarafından yapılan açıklamada vize sınavlarının online olarak yapılacağı açıklanmıştı. İşte AÖF Bahar Dönemi Sınav tarihleri...

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ 2021

2. ve 6 yarıyıl dersleri için: 10-11-12 Nisan 2021

4.8 yarıyıl dersleri için: 17-18-19 Nisan 2021