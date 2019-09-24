Annesini öldüren zanlının akıl sağlığı yerinde

Bayat İlçesi'nde psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen 30 yaşındaki E.S., 49 yaşındaki annesi Nesibe S.'yi tüfekle ateş ederek öldürmesiyle ilgili Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi.

Olay 2 yıl önce Çorum'un Bayat İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik tedavi gören E. S., annesi Nesibe S. ile ailevi nedenlerden dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine E. S., evde bulunan av tüfeği ile annesine ateş etti. Ağır yaralanan kadın, silah sesine eve koşan komşularının ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Şüpheli E. S. jandarma tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Dün bir kez daha görülen davada tekrar hakim karşısına çıkan tutuklu sanığa Adli Tıp Kurumu tarafından akıl sağlığı yerindedir raporunun gönderildiği belirtildi.

E. S. de halen rahatsızlıklarının sürdüğünü söyledi. Tutuklu sanık “Karnım ağrıyor, başım ağrıyor, unutkanlık yaşıyorum. Kısacası sağlık sorunlarım sürüyor” cevabını vererek kendisini savundu.

Ağır ceza başkanı ise, sanığın birinci derece yakınlarının dinlenmesine karar vererek, diğer eksiklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (Yusuf ÇINAR)