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“Anneler dünyanın en değerli varlığı”

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

10 Mayıs 2020 Pazar 19:12
“Anneler dünyanın en değerli varlığı”

Annelerin dünyanın en değerli varlıkları olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Aşgın, “Ömürlerini yavruları için sevgi, fedakârlık, şefkat ve merhamet besleyen, evlatları için yaptıklarında hiçbir çıkar ve karşılık gözetmeyen fedakar annelerimiz, sevgi dolu yürekleri, bitmek tükenmek sabırlarıyla toplumsal huzur ve barışın inşasında da önemli bir rol üstleniyor” dedi.
Anneliği doğruluğun, fedakârlığın, gerçek sevginin bir ölçütü olarak gördüklerini belirterek “Ana gibi yar olmaz”, “Ağlarsa anam ağlar, gerisini yalan ağlar”, gibi çok sayıda atasözüyle anneleri baş tacı kabul ettiklerini ve cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inandıklarını da söyleyen Aşgın, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Dünyada anne sevgisinin yerini dolduracak hiçbir sevgi yoktur. Belki de bizleri karşılıksız seven tek varlığımız annelerimizdir. Bu vesileyle devletler yönetip zaferler kazanan, uçaklar uçurup atlar koşturan, Fatih’ler doğurup çağlar kapatan, tarih boyunca yeryüzünün en saygın, güçlü Ömürlerini yavruları için sevgi, fedakârlık, şefkat ve merhamet besleyen, evlatları için yaptıklarında hiçbir çıkar ve karşılık gözetmeyen fedakar annelerimiz, dünyanın en yüce varlıklarıdır. Tüm annelerimizin gününü kutluyorum” 
(Haber Merkezi)
 

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