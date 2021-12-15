“Anne Üniversitesi”nde dersler başladı

“Hitit Anne Üniversitesi” programına katılan 20 anne ve anne adayına, alanında uzman öğretim elemanları tarafından “aile içi iletişim”, “cilt sağlığı”, “çocuk gelişimi”, “geri dönüşüm ve tasarruf”, “gıda güvenliği ve etiket okuması”, “medya okuryazarlığı”, “moda ve tasarım” ve “pandemi döneminde sürecinde değişen beslenme alışkanlıkları ve fonksiyonel gıdalar” gibi konularda 2 hafta boyunca eğitim verilecek.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programın açılışında yaptığı konuşmada, Anne Üniversitesi Projesi’nin ilk defa 2018 yılında gerçekleştirildiğini, Çorumlu kadınların büyük ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.

Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan Anne Üniversitesi’ni salgın koşullarını dikkate alarak bu yıl yeniden düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Prof. Dr. Baykam, şunları kaydetti:

“Anne Üniversitesi için içerikler oluşturmadan önce bir çalıştay yaptık. Kamudan, özelden birçok kişi çağırarak, ‘Çorum’da kadının sosyal ve ekonomik durumu nedir’ diye araştırmak istedik. Çalıştay sonrasında çok güzel rapor ortaya çıktı ve kadınların ihtiyacı olan noktaları ortaya koyduk. İlk 2018’de yaptığımızda, anneler dediler ki, ‘çok şey öğrendik, kişilik gelişimimize çok büyük katkısı oldu ve bunları eşlerimizin bilmesi gerekir.’ Bu sefer babaları çağırdık. Onlar da çok hoş süreç geçirdiler ve 2 hafta kadar eğitim aldılar. Yine bir diğer önemli etkinliğimiz Çocuk Üniversitesi. Burada amaç, çocuk, anne ve babaların, üniversite ile olan ilişkisini artırmak, üniversitedeki hayatı solumalarını sağlamak, bu arada akademik kariyer yapmış öğretim üyelerinin bilgilerini üniversiteye ulaşamamış topluma ulaştırmak.”

Prof. Dr. Baykam, Anne Üniversitesi Programı’nın anne ve anne adaylarının kişisel gelişimlerine önemli katkı sağlayacağını vurgulayarak, “Medya alanıyla ilgili duyarlılıklarımız neler olmalı, bir tüketici olarak nelere dikkat emeliyiz, aile içi iletişim sorunlarının ve psikolojik sıkıntıların çözümü noktasında, yine sağlıkla ilgili acil yaklaşımlar, kadın sağlığına yönelik bilmeniz gerekenler konularında, bunları en iyi bilen hocalarımızdan sizlere aktarmak istedik. İyi bir 2 hafta dinliyorum, Anne Üniversitesi’nde alacağınız eğitimin hayatınıza etki etmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

