Anne öldü, kızı yoğun bakımda

Edinilen bilgiye göre, Ordu’dan Ankara’ya gitmekte olan Mehmet Kemük (46)’ün kullandığı otomobil, Kalehisar Köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak takla attı. Kazada sürücü Mehmet Kemük ile birlikte araç içerisinde bulunan eşi Zehra Kemük (27) ve çocukları Eylül Kemük (5) ile Egemen Kemük (3) yaralandı.

Kazanın ihbar edilmesi ile olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi. Yaralılardan Zehra Kemük hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan diğer yaralılardan 5 yaşındaki Eylül Kemük’ün yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)