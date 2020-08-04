Son Dakika

Anne öldü, kızı yoğun bakımda

Çorum’da önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır üç kişi de yaralandı. Kaza Çorum-Ankara Karayolu’nda meydana geldi.

Güncel 04.08.2020, 23:47
433
Anne öldü, kızı yoğun bakımda

Edinilen bilgiye göre, Ordu’dan Ankara’ya gitmekte olan Mehmet Kemük (46)’ün kullandığı otomobil, Kalehisar Köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak takla attı. Kazada sürücü Mehmet Kemük ile birlikte araç içerisinde bulunan eşi Zehra Kemük (27) ve çocukları Eylül Kemük (5) ile Egemen Kemük (3) yaralandı.

Kazanın ihbar edilmesi ile olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi. Yaralılardan Zehra Kemük hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan diğer yaralılardan 5 yaşındaki Eylül Kemük’ün yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
14°
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 05 Ağustos 2020
İmsak 03:52
Güneş 05:33
Öğle 12:51
İkindi 16:44
Akşam 19:59
Yatsı 21:34

Gelişmelerden Haberdar Olun

@