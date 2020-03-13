Değerlendirme neticesinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin “Anne Dostu Hastane” kriterlerini taşıdığı tespit edilirken, “Anne Dostu Hastane Unvanı” alması da uygun görüldü.

“Anne Dostu Hastane Programı” Sağlık Bakanlığı tarafından; anne adaylarını normal doğuma teşvik etmek ve hastanelerin güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen önemli bir proje. Bu model ile anne adaylarına; öncelikle hastanelerde kurulan “Gebe Okulu” aracılığıyla gebelikte yaşayacakları tüm süreçler, normal doğumun avantajları ve sezaryen ile ilgili gerekli bilgiler, uzman sağlık personeli tarafından veriliyor. Anne adayları gebeliklerinde “NST Odası ve Gebe İzlem Odasında” da bireysel danışmanlık hizmeti alıyor. Anne adaylarına doğum sürecinde; ilaçsız ağrı ile baş etme yöntemleri uygulanırken yine mahremiyete dayalı tek kişilik “Modern Doğum Üniteleri”nin oluşturulması esas alınıyor.

Gebeler, tek kişilik ve yanına belirli zamanlarda refakatçi alınan yeni doğum odaları ile kendilerini ev ortamında hissettiriliyor. Doğum sonrası annenin bebeği ile en kısa sürede “Ten Tene Teması” sağlanarak, eğitimli sağlık personeli tarafından “Anne Sütü ve Emzirme” konusunda desteklenmeleri sağlanıyor.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yapılan açıklamada, Anne dostu hastanelerde görev yapan ebelere düzenli aralıklarla eğitim verilerek, ebeliğin güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinde artış sağlandığı dile getirildi. Prof. Dr. Mesut Sezikli “Bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır” felsefesiyle yola çıktıklarını belirterek;

Bir ekip çalışması ile anne sağlığı hizmetlerinin kalitesini artırarak, anne adaylarımıza güvenli ve keyifli bir doğum hizmeti sağlayabilmenin gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

(Haber Merkezi)