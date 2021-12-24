“Ankara’da Çorumluların birlikteliğini sağlamak amacıyla her özveriye hazırız”

Ankara’da faaliyet gösteren Hitit Dernekler Federasyonu yöneticileri, dün Çorum’a gelerek çeşitli temaslarda bulundular. ÇORUM HABER’i de ziyaret eden HDF yöneticileri, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la sohbet ettiler.

Ziyarete, HDF Genel Başkanı İlker Çelik, Meclis Başkanı Dr. Atilla Ilıman, HDF Başkan Yardımcısı ve Ali Uykun, HDF Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Çivaş, Meclis Başkan Yardımcısı Seyit Ali Taş ve Meclis Üyesi Ünal Arslan katıldı.

Genel Başkan İlker Çelik, Ankara’daki federasyonların çatı örgütü olarak bir konfederasyon kurulması yönünde çabaların sürdürüldüğünü hatırlatarak, “HDF olarak Ankara’da Çorumluların birlik ve beraberliğini sağlama adına her özveriye hazır olduğumuzu açıkça ortaya koyuyoruz. Çorumluların Başkent’teki gücünü hissettirme açısından, böyle bir oluşumun yararlı olacağına inanıyoruz” dedi.

(Rıfat KARA)