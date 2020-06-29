Anitta’ya “güvenli turizm” sertifikası
Anitta Otel, pandemi sürecinden yeni normale dönüşte, “güvenilirliğini” kanıtlamış olarak yerli ve yabancı turizme kapı açıyor.
Güncel 29.06.2020, 19:40
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Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen, hijyen bakımından denetimi başarıyla geçtiklerini ve “güvenli turizm sertifikası” aldıklarını açıkladı.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından önerilen bu sertifika, Türk Standartları Enstitüsü tarafından düzenlendi.
Sertifikada, konaklama tesisleri ve tesisler bünyesinde yer alan yeme-içme ünitelerinde pandemi süresince uygulanacak Covid-19 ve hijyen uygulamaları değerlendirme kriterleri kapsamında, istenen koşulları yerine getiren Anitta Otel’in “güvenli turizm sertifikası” almaya hak kazandığı ifade edildi.
(Haber Merkezi)
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