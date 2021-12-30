Anitta, yarın ışıklarını söndürüyor

Anitta Otel, Çorum’un yüz akı ve prestijiydi. Bu oteli yapıp işleten Uğur Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Barlık da, tamamen memleket sevdasıyla, diğer işletmelerinin kazancıyla finanse ederek bu “onur anıtı”nı Çorum’a kazandırmıştı. Uğur Barlık’ın yaptığı, tek kelimeyle “özveri” idi.



İş hayatının, kimi zaman kaçınılmaz olabilecek gelişmeleri sonucunda Anitta Otel’in arsası ve betonarme binası Ziraat Bankası’na geçti. Banka da bu mülkünü satışa çıkardı ve bu ayın hemen başında oteli, Ankara’da faaliyet gösteren Çorum firması Irmakçılar A.Ş. 58 milyon 565 bin liraya satın aldı. Ancak, otelin işletmesini kiracı olarak sürdüren Uğur Grup, mefruşatın tümüne sahip bulunuyordu.

Irmakçılar ile Uğur Grup’un mefruşat konusunda anlaşamaması üzerine de, Uğur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Barlık, yarın itibariyle oteli kapatmaya karar verdi. Oteldeki yılbaşı programı da doğal olarak iptal edildi.

Konuya ilişkin görüşlerine başvurduğumuz tanınmış sanayici ve iş insanı Uğur Barlık, oteli Çorum’un ihtiyacına cevap verebilmek ve Çorum’a prestij kazandırmak amacıyla yaptırdığını, bunun bir “onur yatırımı” olduğunu ve yıllarca zararını cebinden karşılayarak işletmesini sürdürdüğünü anlatarak şunları söyledi:

“Kamu bankaları, pek çok yatırımcıya olağanüstü kolaylıklar sağlıyor. Biz de, zaman tanınmasını ve ödeme kolaylığı sağlanmasını istedik. Otelin işletmesini zaten zarar pahasına sürdürüyorduk ve sonuna kadar sürdürmeye de kararlıydık. Ne yazık ki bize bu anlayış gösterilmedi. Sözde Çorum’un sahipleri, bize sahip çıkmadılar.”

“Pek çok hemşehrimizin sevgisini, saygısını, takdirini, desteğini hep yanımızda hissettik. Onlardan özür diliyoruz. Ama, kıskançlıklar, kaprisler, fitne ve fesat hiç eksik olmadı. Belki de kimileri bu sonuçtan memnundur. Çorum’un etkilileri ve yetkilileri ise, bize samimi biçimde destek vermediler. Anitta’nın ışıklarının sönmesi, bize büyük üzüntü veriyor. Ama, asıl utanması gerekenler, bizden gerçek ve etkili desteklerini esirgeyenler olmalıdır.”

(Haber Merkezi)

