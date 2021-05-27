Anitta Otel’den Eczacı Odası yönetimine ziyaret 

Anitta Otel Genel Müdürü Seval Demirci Güccan, geride bıraktığımız Eczacılık Haftası nedeniyle, Çorum Eczacı Odası yönetimine kutlama ziyaretinde bulundu. Ziyarete Banket Satış Müdürü Yunus Emre Arıyan da katıldı.

Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler ve Genel Sekreter Olcay Çorumlu, Anitta’nın görkemli bir konaklama tesisi olarak Çorum’a verdiği büyük hizmetleri ve başarılı kurumsal etkinliklerini daima takdir ettiklerini söylediler. (Haber Merkezi)

