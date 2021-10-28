Anıta Cumhuriyet çelengi konuldu
Çorum’da Cumhuriyet Bayramı resmi kutlama törenleri başladı. Cumhuriyet’in ilanının 98. yıl dönümü dolayısıyla Çorum Valiliği tarafından Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi.
Güncel 28.10.2021, 23:44
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Törende ilk olarak Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Personel Albay Ferhan Işık ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Atatürk Anıtı önüne çelenk koydu.
Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenginin ardından Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Vatan Partisi, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Eğitim-İş adına da çelenk sunuldu. Tören; saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi.
Atatürk Anıtında düzenlene törene; il yöneticilerinin yanı sıra, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler de katıldı.
(Taner ŞİMŞEK)
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