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Anılarını tazelediler

1990 Çorum Merkez Fatih Lisesi Mezunları, 29 yıl sonra düzenlenen bir organizasyon ile bir araya gelerek, hasret giderip anılarını tazelediler.

Anılarını tazelediler

1990 Çorum Merkez Fatih Lisesi Mezunları, 29 yıl sonra düzenlenen bir organizasyon ile bir araya gelerek, hasret giderip anılarını tazelediler.

19 Kasım 2019 Salı 22:54
Anılarını tazelediler

Okul mezunlarından Mersin’de Güvenlik Şirketi Sahibi, Emekli Asker Murat Kuzucuk tarafından organize edilen buluşma, Simitçi Dünyası’nda düzenlenen kahvaltı ile başladı.

Okulda o dönem görev yapan öğretmenlerden, şu an Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer ve Ali Ekber Eker’in de katıldığı buluşma, akşam da işadamı, aynı zamanda Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Tuzcu evsahipliğinde Büyük Otel’de devam etti.

Hoş bir ortamda geçen buluşmada; öğrenciler arkadaşları ve öğretmenleri ile o günleri yad edip, anılarını tazelediler.

Uzun yıllar sonra bir araya gelme fırsatı bulan 1990 yılı Fatih Lisesi mezunları; fırsat buldukça anılarını tazelemek için bir araya gelmeye çalışacaklarını ifade ettiler.

Buluşmalarına vesile olan arkadaşları Murat Kuzucuk ile Çorum’da kendilerini ağırlayan Mustafa Tuzcu’ya teşekkür etmeyi de ihmal etmeyen 1990 Fatih Lisesi Mezunları, bir sonraki buluşmada görüşmek üzere vedalaştılar.

29 yıl aradan sonra bir kez daha bir araya gelme fırsatı bulan Çorum Merkez Fatih Lisesi Mezunları arasında çeşitli mesleklerden çok sayıda isim yer aldı.

Gün boyu çeşitli aktivitelerle devam eden ve okulun mezunlarından emekli asker Murat Kuzucuk tarafından organize edilen buluşmaya; ADD Şube Başkanı Uğur Demirer ve emekli öğretmen Ali Ekber Eker ile mezun öğrenciler; Mustafa Tuzcu, Rıza Aydın, Umut Özgenç, Serpil Taşdemir, İbrahim Ahıskalı, Nadir Özdemir, Orhan Eray, Metin ve Emine Sönmez çifti, Şehzade Zorlu, Ali ve Nurcan Uzar Altuntaş çifti, Ender Özcan Özçakır, Altan İşbilir, Aşır ve Sultan Genç çifti, Ferhat Tüzün, Memduh Salman, Neslihan Denizkuşu, Süleyman Güler, Süreyya Bilecan ve Yaşar Akgöz katıldı. (Haber Merkezi)

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