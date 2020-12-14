“Anestezi teknisyenleri hem fizik hem de mental yorgunluk içinde”

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, anestezi teknisyenleri ve teknikerleri günüyle ilgili yayınladığı mesajında, “Sağlık ordusunun en önemli branşlarından biri olan anestezi teknisyenliği ve teknikerliğini, çalışanlarımızın bu gününde var olan sorunları ile karşılıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın genel sorunlarının yanında anestezi teknisyen ve teknikerlerinin mesleki sorunlarının çözümü için sağlık çalışanlarının yetkili sendikası olarak mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Anestezi teknisyenlerinin yaptıkları iş gereği hem fizik hem de mental yorgunluk yaşadığını kaydeden Saatcı, “Bunun yanı sıra toksik atık ve anestezik gazlara maruz kalan anestezi teknisyenlerinin daha sağlıklı ortamlarda mesleklerini sürdürmeleri için gereken koşullar acilen sağlanmalıdır. Sendikamız tarafından kazanıma dönüştürülen yıpranma payı ödenmesi konusunda anestezi teknisyenlerine pozitif ayrıcalık verilmesi gerekmektedir. Çalışma ortamlarında maruz kaldıkları gazlardan dolayı sağlık açısından da yıpranan çalışanlarımıza bu ayrıcalığın sağlanması için Sağlık-Sen olarak çalışmalarımızı yapmaktayız” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)