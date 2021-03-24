“Andımız, millet olmaktır”

“Andımızın” millet olmak anlamına geldiğini belirten Gül, “Andımız okullarda okutulmasın diye konu gündeme geldiğinde Çorum TÜRKAV, huzursuzluğa neden olunmaması için yaptığı açıklamasıyla şiddetle karşı çıkmıştı. Danıştay 8. Dairesi, 8 Ekim 2013 tarihli ve 28789 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı ilk Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ de değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 1. maddesinin iptalini temyiz yolu açık olmak suretiyle kararlaştırılmıştır. Danıştay’a söz konusu iptal kararının temyiz edilmesi amacıyla Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na karşı dava açılmıştı.

‘Açılmayan Paraşüt’ olarak Türk Milleti’nin önüne gelen bu kararla Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türk Milleti’nin ateşten imtihanına karar vermiştir. Sorumsuzda bir karardır. Hukuktan yoksun bir karardır. En önemlisi şuursuzca bir karardır” ifadelerini kullandı.

Andımız’ın 10 Mayıs 1933 tarihinden itibaren okullarda okunmaya başlanıldığını, 1972, 1997 ve 2012 yıllarında değişikliğe uğrayarak büyük bir sevgi seli olarak coşkuyla haykırıldığını kaydeden Gül, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Andımız, milletin değerlerinin geleceğin emaneti olan çocuklara verilmesidir. Büyümektir, sevgidir, saygıdır, milletine ve geleceğine güvenle bakmaktır.

Andımızdan rahatsızlık duyanların başka bir anlayışlarıyla kıyaslama ile değerlendirme yapmaları neden? Samimiyetten yoksun olarak ortada olan bu yaklaşımlar art niyetli değil midir? Kamu hizmetlerinden olan, eğitimin ve öğretimin görev alanında da varlığı olan TÜRKAV, kamu görevlisinin anda duyduğu sevgisinin tartışma konusu yapılmasını “su üstüne yazı yazmak” olarak nitelemektedir. Milletin hizmetinde olan kamu çalışanlarının temsili ile TÜRKAV, Türk milletine hizmet yolunda yükselten değerlerden olan yemin, Milli kimliğin coşkusu olmaktadır. Böyle bakmak gerekmektedir.

MEB bu kararı biran önce yönetmeliğe eklemelidir. Siyasi veya sendikal bir karşıtlığa gerek kalmadan müşterek olarak savunulması gereken bir durumdur. ‘Bu milleti sevmek sizin tekelinizde mi?’ diye soranlara alın size fırsat hadi hep beraber sevgimizi gösterelim.” (Haber Merkezi)