“Anadolu’nun ortasından dünyaya barış, sevgi ve kardeşlik mesajları”

Saygı Öztürk “Puduhepa’nın Doğuşu” başlıklı yazısında, “Puduhepa, tarihin en önemli kadın kahramanlarından biri olarak dünyaya tanıtılmayı hak ediyor” diyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Buradan şu sonuca varıyoruz ki, bu toprakların değerleriyle kültür turizminde çıkış yakalayabiliriz. Anadolu’nun orta yerinden dünyaya barış, sevgi, kardeşlik mesajları yayabiliriz.”

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