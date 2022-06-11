“Anadolu’nun ortasından dünyaya barış, sevgi ve kardeşlik mesajları”
Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı, KRT’de “Sisler Bulvarı” programıyla milyonlara hitap eden usta gazeteci, “Çorum Dostu” Saygı Öztürk, “Hitit Ülkesinin Barış Kraliçesi Puduhepa” programına baştan sona katıldı ve izlenimlerini de dünkü köşesinde yazdı.
Güncel 11.06.2022, 01:04
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Saygı Öztürk “Puduhepa’nın Doğuşu” başlıklı yazısında, “Puduhepa, tarihin en önemli kadın kahramanlarından biri olarak dünyaya tanıtılmayı hak ediyor” diyerek şu değerlendirmeyi yaptı:
“Buradan şu sonuca varıyoruz ki, bu toprakların değerleriyle kültür turizminde çıkış yakalayabiliriz. Anadolu’nun orta yerinden dünyaya barış, sevgi, kardeşlik mesajları yayabiliriz.”
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