“Anadolu’nun en zengin kültürel mirasını tanıdılar”

Türkiye’nin dünya kültürel mirasındaki eşsiz yerlerini görme fırsatı yakalayan Arkeoloji Yaz Okulu katılımcıları, 1834 yılında Fransız mimar Charles Texier tarafından keşfedilen ve günümüzden 5 bin yıl öncesine ait kültürel verilere rastlanan Hattuşa ören yerini keşfe çıktı.

Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün destekleriyle gerçekleştirilen Hattuşa ve Alacahöyük ören yeri ziyaretlerine Hattuşa Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Andreas Schacahner öncülük etti. Schacahner’ın konferansıyla başlayan programda katılımcılar ören yerleri hakkında detaylı bilgi aldı. Konferans sonunda Hattuşa Ören yerindeki kazı çalışmalarına dahil olan katılımcılar görmeyi hayal ettikleri yerde kazı yapma fırsatı yakaladı.

Arkeoloji Yaz Okulu katılımcılarını burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Andreas Schacahner, “Bugün Hattuşa’da 21 farklı ülkeden Türkiye’ye gelen arkeoloji, tarih, sanat tarihi gibi sosyal bilimler alanında öğrencileri ağırlıyoruz. Yunus Emre Enstitüsü sayesinde Türkiye’nin birçok kültür varlıklarını, geçmişi yansıtan mekânları gezme ve tanıma fırsatı buldular. Böylece Anadolu topraklarının zengin kültür mirasını yerinde tanımış oldular. Bu bence çok güzel bir tecrübe. Ben Boğazköy ve Hattuşa Kazı Başkanı olarak bu program bana ilk sorulduğu zaman seve seve destek vereceğimi belirtmiştim. Nitekim bugün öğrencilerle ve Yunus Emre Enstitüsü sorumluları ile birlikte Hattuşa Ören Yeri’ni ve devam eden kazımızı gezdik. Böylece Hitit kültürünün en nadide yerlerini, en önemli eserlerini tanımış, görmüş oldular. Kendi arkeolojik çalışmalarında bu ilk elden aldıkları bilgilerden muhakkak faydalanacaklarını düşünüyorum” dedi.

Katılımcılar Hattuşa ziyaretinin ardından bölgenin bir başka kültürel zenginliği olan Alacahöyük Ören Yeri’ni de ziyaret etti. Hattuşa’da kültürel ve tarihî gezilerini tamamlayan katılımcılar Çorum Vali Yardımcısı Recep Yüksel ve Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman ile bir araya geldi.

ABD, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Bosna-Hersek, Çekya, Çin, Fas, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, İtalya, Kazakistan, İngiltere, İran, Lübnan, Malezya, Mısır, Romanya, Tunus ve Ukrayna’dan gelen katılımcılara alanlarında deneyim kazandıran ve Türkiye ile güçlü bağlar kurmasına vesile olan “Arkeoloji Yaz Okulu” programının bir sonraki ve son durağı İstanbul olacak.

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ HAKKINDA

Türkiye’nin uluslararası alanda tanınırlığını artırmak ve dünya üzerinde kültürel etkileşime katkı sağlamak için 2009 yılında kurulan Yunus Emre Enstitüsü çalışmalarını; Kültürel Diplomasi, Kurumsal Kapasite, Bilim Diplomasisi, Kültürel Etkileşim ve Türkçe Öğretimi olmak üzere 5 ana eksen üzerinden yürütüyor. Enstitü bugün dünya genelinde 157 irtibat noktasına ulaştı. (Haber Merkezi)