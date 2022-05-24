Anadolu Resim, Heykel Seramik Sergisi açılıyor 

Akademisyen-ressam hemşehrimiz Bünyamin Balamir’in de bir resmiyle katılacağı sergi, 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında sanatseverlere açık olacak.

Serginin açılış töreni ise 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 16.30’da yapılacak. (Haber Merkezi)

