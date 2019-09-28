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“Anadolu basını yanıyor”

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Anadolu basınının cayır cayır yandığını söyledi. Tekirdağ Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği ödül töreninde konuşan Karaca, son üç yılda kapanan gazete sayısının binin üzerinde olduğunu, bu yıl kapanacak gazete sayısının da 250’yi bulacağını belirterek, “Son olarak, Türkiye’nin en büyük şehir gazetesi Olay’ın kapanacağı haberi morallerimizi sıfıra düşürdü. Yıllardır haykırıyoruz ancak sesimizi duyan yok” ifadesini kullandı.

“Anadolu basını yanıyor”

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Anadolu basınının cayır cayır yandığını söyledi. Tekirdağ Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği ödül töreninde konuşan Karaca, son üç yılda kapanan gazete sayısının binin üzerinde olduğunu, bu yıl kapanacak gazete sayısının da 250’yi bulacağını belirterek, “Son olarak, Türkiye’nin en büyük şehir gazetesi Olay’ın kapanacağı haberi morallerimizi sıfıra düşürdü. Yıllardır haykırıyoruz ancak sesimizi duyan yok” ifadesini kullandı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 00:28
“Anadolu basını yanıyor”

Anadolu basınının durumunun kötü olduğunu ancak mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini belirten Karaca, “İcra ilanları, yerel gazeteler için çok önemli, resmi ilanların yüzde 35’ini kapsıyor. Yeni yargı paketinde icra ilanlarının kaldırılması gündemdeydi, biz meclis başkanımızla, partilerin genel başkanları ve milletvekilleriyle görüşerek bunun önüne geçmeye çalıştık, şu anda taslakta olmaması sevindirici” diye konuştu.

Yılmaz Karaca, belediye meclisi kararlarının yerel gazetelerde yayınlanmasının, Anadolu basınına destek bakımından çok önemli olduğunu da vurgulayarak, “İzmir Büyükşehir belediyesine bu konuda teşekkür ediyoruz ve diğer şehirlerde de uygulanmasını bekliyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

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