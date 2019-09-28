“Anadolu basını yanıyor”

Anadolu basınının durumunun kötü olduğunu ancak mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini belirten Karaca, “İcra ilanları, yerel gazeteler için çok önemli, resmi ilanların yüzde 35’ini kapsıyor. Yeni yargı paketinde icra ilanlarının kaldırılması gündemdeydi, biz meclis başkanımızla, partilerin genel başkanları ve milletvekilleriyle görüşerek bunun önüne geçmeye çalıştık, şu anda taslakta olmaması sevindirici” diye konuştu.

Yılmaz Karaca, belediye meclisi kararlarının yerel gazetelerde yayınlanmasının, Anadolu basınına destek bakımından çok önemli olduğunu da vurgulayarak, “İzmir Büyükşehir belediyesine bu konuda teşekkür ediyoruz ve diğer şehirlerde de uygulanmasını bekliyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)